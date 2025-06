RB Leipzig: Neuer Top-Kandidat für Trainerposten

Ole Werner ist offenbar der neue Top-Kandidat für den Trainerposten bei RB Leipzig . Wie der Kicker und Sky übereinstimmend berichten, soll der 37 Jahre alte Ex-Coach von Werder Bremen in den vergangenen Tagen bereits in engem Austausch mit den Leipziger Verantwortlichen gestanden und sein Interesse bekundet haben.

Zuvor war eine mögliche Verpflichtung von Jacob Neestrup gescheitert . Der FC Kopenhagen beendete am Pfingstmontag jegliche Spekulationen über den Wechsel ihres Cheftrainers.

FC Kopenhagen spricht Machtwort

„Jacob Neestrup wird auch in der kommenden Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie des FC Kopenhagen stehen. Anfragen anderer Klubs für den Cheftrainer wurden abgelehnt“, schrieb der dänische Meister in einer Pressemitteilung.