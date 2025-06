"Riesenthema": Klopp fordert neue Liga in Deutschland

Jürgen Klopp ist unzufrieden mit der Talententwicklung in Deutschland - und äußert Verbesserungsvorschläge.

Jürgen Klopp hat sich für eine Reform der Talententwicklung im Fußball ausgesprochen und deswegen sogar eine neue Ligen-Struktur in Deutschland gefordert.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland eine eigene U21-Liga brauchen“, hob Klopp in der Welt am Sonntag hervor und zog den Vergleich mit England. „In England gibt es sie: die Premier League 2.“