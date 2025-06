"Hätte Ja sagen können": Klopp erklärt Absage als Bundestrainer

„Die Saison davor (2022/23; Anm. d. Red. ) lief für Liverpool nicht so gut – und im Sommer nach dieser Saison hat Deutschland einen neuen Bundestrainer gesucht. Da hätte ich Ja sagen können, weil es vielleicht besser gewesen wäre, mal etwas anderes zu machen", sagte Klopp der Welt am Sonntag .

Gleichwohl: „Ich wollte es nicht. Und bei der Entscheidung ging es auch nicht um den Job des Bundestrainers an sich. Ich konnte Liverpool so nicht verlassen. Da war eine Mannschaft, da waren Menschen, zu denen ich ein Verhältnis hatte.“

Klopp schwärmt von Nagelsmann

Statt Klopp verpflichtete der DFB im September Julian Nagelsmann und bestritt so die Heim-EM 2024, bei der Deutschland im Viertelfinale an Spanien scheiterte.

„Ich bin ein großer Fan von ihm“, sagte Klopp über Nagelsmann. „Er ist genau der richtige Bundestrainer, der ich übrigens gar nicht hätte sein können, weil ich den deutschen Fußball in meiner Zeit in England - als ich nach 2015 nach Liverpool ging, spielte RB Leipzig übrigens noch in der 2. Bundesliga - kaum noch auf dem Schirm hatte.“

„Was in Leverkusen abging, wusste ich nicht“

Gelegentlich habe er „mal ein Spiel von Mainz 05 oder vom BVB geschaut, aber was in Leverkusen abging, wusste ich nicht. Als ich nach England gegangen bin, war Florian Wirtz elf Jahre alt, Jamal Musial zwölf. [...] Und was Julians Arbeit betrifft, muss ich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass er das so schnell so gut hinbekommt.“