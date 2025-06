Thema USA: Thomas Müller lässt aufhorchen!

Thomas Müller spricht über den Fußball in den USA. Der scheidende Bayern-Star sieht viel Potenzial - und freut sich auf ein besonderes Duell.

Thomas Müller spricht über den Fußball in den USA. Der scheidende Bayern-Star sieht viel Potenzial - und freut sich auf ein besonderes Duell.

Thomas Müller freut sich auf seine „letzte Mission in Rot“: Der scheidende Superstar tritt mit dem FC Bayern zur Klub-WM in den USA an - ein Testlauf für die persönliche Zukunft?