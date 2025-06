Sogar der BVB trauert nach Wirtz-Absage an Bayern

Hans-Joachim Watzke bedauert aus Sicht der DFL, dass Florian Wirtz seine Karriere in England fortsetzen wird.

Hans-Joachim Watzke sieht den bevorstehenden Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool als Verlust für die Fußball-Bundesliga. „Vor allem für die DFL (Deutsche Fußball Liga, d. Red) ist es sehr schade, dass so ein Spieler wie Florian Wirtz aus der Bundesliga verschwindet“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund dem kicker : „Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn er zum FC Bayern gegangen wäre. Das wäre für die Bundesliga besser gewesen.“

Mit Blick auf die Entwicklung der Nationalmannschaft spiele Wirtz‘ Wechsel ins Ausland dagegen „keine große Rolle“. Der 22-Jährige „wird auch in Liverpool auf höchstem Niveau spielen“, sagte Watzke: „Er hätte sich in München besser mit Musiala einspielen können, aber zwei dermaßen gute Fußballer finden auch so zueinander.“