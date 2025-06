Bericht über Wirtz-Einigung! So hoch soll die Ablöse sein

Jetzt kann es ganz schnell gehen! Laut Informationen von The Athletic und von Sky sind sich der FC Liverpool und Bayer Leverkusen über eine Ablöse für Florian Wirtz einig geworden.

Laut The Athletic überweist der englische Meister 136,3 Millionen Euro an den Bundesligisten. Den Durchbruch soll es in den vergangenen Stunden gegeben haben.