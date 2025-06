Wohlgemuth: VfB plant "fest" mit Woltemade

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sieht die Zukunft von Shootingstar Nick Woltemade klar beim Fußball-Bundesligisten. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß, was er am VfB hat. Wir können absolut beruhigt sein. Wir planen fest mit ihm“, sagte Wohlgemuth dem kicker.