Wildes U21-Spektakel! Woltemade jubelt - Italien verliert Nerven

Die deutsche U21 gewinnt dramatisch nach Verlängerung gegen neun Italiener und zieht so ins EM-Halbfinale ein. Woltemade glänzt erneut - die Italiener verlieren am Ende ein wenig die Nerven.

In doppelter Überzahl gelang dem Freiburger Merlin Röhl nach 117 dramatischen Minuten im slowakischen Dunajska Strada der vielumjubelte Siegtreffer.

Zuvor hatte die Di-Salvo-Elf nach 90 Minuten schon wie der sichere Sieger ausgesehen, doch Giuseppe Ambrosino traf in der Nachspielzeit zum 2:2 und schickte die Partie per Traumfreistoß in die Verlängerung.