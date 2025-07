HSV-Zukunft? Selke macht Entscheidung offiziell

Der Zweitliga-Torschützenkönig erhält keinen neuen Vertrag. Ein Wechsel ins Ausland bahnt sich an.

Die Wege von Zweitliga-Torschützenkönig Davie Selke und Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV trennen sich. In einem Video, das der HSV am Freitagabend in den Sozialen Medien verbreitete, machte der 30 Jahre alte Stürmer seinen Abschied offiziell.