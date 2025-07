Komplette Wende! FC verlängert mit Top-Talent

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit seinem umworbenen Shootingstar Said El Mala vorzeitig verlängert - noch bevor der 18-Jährige ein einziges Mal für den Klub am Ball war.

Der deutsche U19-Nationalspieler unterzeichnete einen bis 2030 gültigen Kontrakt, das teilte der FC am Samstag mit. Auch der ältere Bruder Malek El Mala (20) ist nun für die kommenden fünf Jahre an den Verein gebunden und soll nach einer Verletzung in der Endphase der vergangenen Saison zunächst in der U21 zum Einsatz kommen. Die bisherigen Verträge waren bis 2029 gültig.