Bundesliga: Peretz im Anflug auf Hamburg

Peretz soll Heuer Fernandes herausfordern

Der Deutsch-Portugiese hatte seinen Stammplatz in der Saison 2023/24 zwischenzeitlich verloren, wurde in der vergangenen Saison jedoch wieder zum Rückhalt und sicherte dem HSV auch durch einen gehaltenen Elfmeter gegen Ulm (6:1) am 33. Spieltag den Aufstieg. HSV-Sportdirektor Claus Costa hatte am vergangenen Samstag trotz des hohen Ansehens von Heuer Fernandes einen offenen Kampf um die Nummer eins ausgerufen und erklärt, es solle kein klarer Ersatztorhüter verpflichtet werden.