Bundesliga: Sorgen um BVB-Kapitän

Borussia Dortmund startet mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Kapitän Emre Can fehlt am Montagmorgen und gibt Anlass zur Sorge. Droht ein längerer Ausfall?

Borussia Dortmund startet mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Kapitän Emre Can fehlt am Montagmorgen und gibt Anlass zur Sorge. Droht ein längerer Ausfall?

Beste Stimmung beim Auftakttraining des BVB in Dortmund-Brackel: Die Profis spulten am Montagvormittag die erste Einheit auf dem Rasen ab.

Vier Profis standen dabei nicht auf dem Platz. Gerade der Ausfall von Emre Can sorgt für große Sorgenfalten.

Can muss weiterhin pausieren

Dass Can sich noch immer mit Adduktorenproblemen herumplagt, bereitet den Dortmundern Sorgen. Eigentlich waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass er nach der Klub-WM wieder normal ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Doch die Verletzung, die ihm bereits im Saisonendspurt zum Zuschauen zwang, ist hartnäckiger als erwartet.

Can verpasst Testspiele

Ein Einsatz am Mittwoch im Test gegen die Sportfreunde Siegen und am Wochenende gegen OSC Lille ist laut SPORT1-Informationen ausgeschlossen. Ob er rechtzeitig zur Saisoneröffnung am 10. August gegen Juventus Turin und zum Pokalauftakt gegen RW Essen (18. August) fit wird, ist offen.