Díaz und Woltemade: Matthäus stellt dem FC Bayern eine "böse" Frage

Díaz (kommt wohl vom FC Liverpool) sei schließlich schon 28 Jahre alt, Woltemade (ist weiter beim VfB Stuttgart) aber erst 23. „Wenn sie 75 Millionen Euro für einen fünf Jahre älteren Spieler bezahlen, müssen sie großes Vertrauen in Díaz haben“, befand Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

Der TV-Experte weiter: „Wenn man böse wäre, könnte man fragen: Warum hat Bayern dieses Vertrauen nicht in Woltemade, der sich schon früher zum FCB bekannt hat?“

Matthäus stichelt gegen Hoeneß

Mit der Summe, die der Rekordmeister nun für Díaz ausgeben will, hätte man seiner Meinung nach auch Woltemade vom VfB loseisen können. Wie SPORT1 berichtete, hat sich dieser mit den Bayern auf einen Wechsel geeinigt. Doch Stuttgart lehnte die ersten Angebote ab.

Generell zeigte sich Matthäus von Díaz überzeugt: „Nach den Abschieden von Müller und Sané sowie der langen Verletzungspause für Musiala musste Bayern München mit Qualität antworten.“ Und der Kolumbianer habe seine Qualität in der Premier League nachgewiesen.

Díaz eröffne neue Optionen in der Offensive und nehme Transferdruck von den Verantwortlichen: „Max Eberl und Co. brauchen Woltemade nicht mehr so dringend, zumal Musiala im Winter zurückkommt.“