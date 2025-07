Warum der VfB die Bayern-Millionen für Woltemade nicht braucht

Der FC Bayern ist sich mit Stürmer Nick Woltemade längst einig, doch der VfB Stuttgart blockt weiterhin jeden Vorstoß der Münchner ab – inklusive eines Angebots über 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni. Sogar ein persönliches Treffen mit den Bayern-Bossen lehnten die Schwaben zuletzt kategorisch ab.

Jahr 2024 - Rekordgewinn für den VfB

Allein im Kalenderjahr 2024 erzielte die VfB Stuttgart 1893 AG einen Gesamtertrag von 299,8 Millionen Euro – Rekord. Auch der Gewinn fiel mit 15,4 Millionen Euro so hoch aus wie nie zuvor.

Dass Stuttgart wirtschaftlich auf solider Basis steht, liegt auch an einer beeindruckenden Serie von Spielerverkäufen. In den vergangenen vier Jahren spülten diverse beachtliche Transfers ordentlich Geld in die Kasse.