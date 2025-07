FC Bayern: Dreesen schaltet sich im Hoeneß-Matthäus-Zoff ein

Raphael Weber , Stefan Kumberger 06.07.2025 • 11:17 Uhr Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zeigt sich frustriert über den Wirbel um den Transfermarkt und spricht über seinen Ärger. Auch zu Nick Woltemade äußert sich der CEO.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen hat sich in den Zoff zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und diversen Experten, allen voran Lothar Matthäus, eingeschaltet und seinen Frust deutlich gemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Antwort darauf ist aus der Tiefe meines Herzens: Manchmal ärgert man sich“, sagte der CEO des Rekordmeisters am Rande der Klub-WM in einer Medienrunde auf die Nachfrage zum Transfergebaren und den Äußerungen verschiedener Experten.

„Da wünsche ich mir, dass manchmal weniger geschrieben und gesprochen wird. Und dann ist so ein Vorgang auch nicht mehr so außergewöhnlich“, fügte der Vorstandsvorsitzende der Bayern an.

FC Bayern: Zoff zwischen Hoeneß und Matthäus

Zuletzt war es zwischen Rekordnationalspieler Matthäus und Bayern-Aufsichtsrat Hoeneß in mehreren Runden hoch hergegangen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem Matthäus in der Diskussion um einen möglichen Wechsel von Nick Woltemade (VfB Stuttgart) zu den Bayern eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro in den Raum gestellt hatte, polterte Hoeneß im kicker, der 64-Jährige habe „nicht mehr alle Tassen im Schrank“.

Daraufhin konterte wiederum der langjährige Bayern-Star in der Sport Bild, Hoeneß lebe „vielleicht zu sehr in seiner Welt“, um den Markt zu verstehen. Aber nicht nur das. „Sich mit Uli Hoeneß an einen Tisch zu setzen macht keinen Sinn mehr. So wie ich sein Lebenswerk respektiere, kann er das umgekehrt anscheinend nicht“, meinte Matthäus.

Das sagt Dreesen zu Transfer-Ziel Woltemade

Auch zum brisanten Thema Woltemade, mit dem sich Bayern nach SPORT1-Informationen einig ist, äußerte sich Dreesen - wollte sich aber nicht locken lassen.

„Da bleibt eigentlich nur ein Satz zu sagen: Nick Woltemade ist ein Spieler des VfB Stuttgart und da gehört es sich nicht, Diskussionen anzuheizen oder Kommentare abzugeben“, blockte der Bayern-Boss, auch wenn er grundsätzlich Verständnis für das Interesse zeigte.

{ "placeholderType": "MREC" }