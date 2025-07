FC Bayern: Emotionale Díaz-Botschaft nach Wechsel

Vincent Wuttke 30.07.2025 • 11:28 Uhr Luis Diaz wechselt zum FC Bayern. Kurz nach dem Wechsel veröffentlicht er eine emotionale Botschaft.

Kurz nach der Verkündung wurde es emotional: Der FC Bayern München hat den kolumbianischen Offensivstar Luis Díaz verpflichtet. Und der neue Star dachte nach der Unterschrift in einem Statement bei Instagram auch an den verstorbenen Ex-Kollegen Diogo Jota.

Im Januar 2022 kam Díaz vom FC Porto zu den Reds und lief seitdem gemeinsam mit Jota auf. Insgesamt absolvierte Díaz 148 Spiele für Liverpool und steuerte dabei 41 Treffer und 23 Vorlagen bei.

Díaz denkt an Jota

„Es ist schön, mit dem Gefühl zu gehen, meine Pflicht erfüllt zu haben. Und vor allem ist es schön, als Meister zu gehen. Es wäre der perfekte Abschied gewesen, wenn wir nicht einen von uns auf so tragische Weise verloren hätten. Wie ich bereits gesagt habe: Ich trage alle in meinem Herzen, aber einen ganz besonders: Diogo. Ich werde ihn nie vergessen. Wir werden ihn nie vergessen. Danke für alles. Du gehst nie allein“, schrieb der 28-Jährige.

Beide verband eine Freundschaft. Als Díaz 2023 die Entführung seiner Eltern durch bewaffnete Banden in Kolumbien verkraften musste und der Vater lange nicht befreit wurde, dachte Jota nach einem Treffer an seinen Kumpel und hob dessen Trikot hoch.

Bayern-Neuzugang verabschiedet sich emotional

Für Díaz geht jetzt ein neues Kapitel los. Er wechselt vom FC Liverpool nach München, beim deutschen Rekordmeister unterschrieb Díaz einen Vertrag bis 2029. Er erhält die Rückennummer 14.

Nach SPORT1-Informationen hatten sich zuvor die Klubs auf eine Ablöse von 70 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Boni verständigt. Díaz soll beim FC Bayern im Jahr rund 14 Millionen Euro verdienen.

Díaz fiel der Abschied aus England nicht leicht. „Dreieinhalb Jahre, die ich für immer in Ehren halten werde. Ich kam mit all meinen Träumen und gehe nun voller Stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben“, begann er seine Zeilen.

Der Stürmer fügte an: „Ich habe unglaubliche Menschen kennengelernt, fantastische Kollegen, Trainer, die mir sehr geholfen haben, und außergewöhnliche Fans. Liverpool ist in der Tat ein besonderes Team und ich werde alle in meinem Herzen behalten. Der Zyklus endet hier, und es ist so befriedigend, zurückzublicken und zu erkennen, wie glücklich wir waren.“

