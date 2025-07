FC Bayern verkündet "besondere Nachricht" um Jamal Musiala

FC Bayern: Musiala übernimmt die Nummer 10 von Sané

Aktuell spielt Musiala bei der Klub-WM in den USA mit der 42 - das wird auch so bleiben, denn während des Turniers darf die Rückennummer nicht geändert werden.

In der DFB-Elf läuft Musiala schon seit März 2024 mit der „10“ auf. Vor ihm hatte diese sein Münchner Klubkollege Serge Gnabry getragen.

Wunsch von Leroy Sané wird erfüllt

„Ich hoffe, dass er sie kriegt. Da freue ich mich auch darüber. Der Junge hat noch einiges vor sich und ich hoffe darauf, dass er sich die Zeit nimmt, weiter an sich arbeitet, vorangeht und zeigt, was er kann“, hatte der 29-Jährige am Montag bei seinem letzten offiziellen Auftritt erklärt.