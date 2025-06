Sané nennt seinen letzten Bayern-Wunsch

Mit dem 4:2-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro endet die Zeit von Leroy Sané in München. Nach der Partie hat der Offensivspieler einen Wunsch verraten, den er im Hinblick auf den Rekordmeister hegt.

So geht es um seine legendäre Rückennummer 10, die mit seinem Abgang zu Galatasaray Istanbul nun frei wird. Im Gespräch ist aktuell, dass Jamal Musiala , der bislang die 42 trägt, die Nummer von Sané übernimmt. Für den Nationalspieler eine schöne Vorstellung.

Sané wünscht Musiala die Rückennummer 10

„Ich hoffe, dass er sie kriegt. Da freue ich mich auch darüber. Der Junge hat noch einiges vor sich und ich hoffe darauf, dass er sich die Zeit nimmt, weiter an sich arbeitet, vorangeht und zeigt, was er kann“, so der 29-Jährige.