FC Bayern: Luis Díaz in München gelandet!

Luis Díaz landet am Münchner Flughafen, um seinen Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern zu finalisieren. Der Kolumbianer soll bis 2029 unterschreiben.

Der Wechsel von Luis Díaz vom FC Liverpool zum FC Bayern rückt immer näher! Am Dienstagmorgen landete der kolumbianische Flügelspieler um 6.29 Uhr am Münchner Flughafen, wie Aufnahmen der Bild und von Sky zeigen.

Díaz soll noch am Dienstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren und anschließend sein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister unterschreiben.

Der 28-Jährige hatte am Montag Liverpools Asien-Reise vorzeitig verlassen. In Japans Hauptstadt Tokio stieg er in ein Flugzeug nach Deutschland.