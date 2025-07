Warum will der FC Bayern Luis Diaz überhaupt?

Der FC Bayern arbeitet offenbar an der Verpflichtung von Luis Díaz. Viele Fans wollen das nicht wahrhaben - und führen gute Argumente an.

Gibt Bayern 100 Millionen für Diaz aus?

Die Geldsorgen der Fans sind also durchaus berechtigt. Beim LFC, der die Bayern im Werben um Florian Wirtz ausgestochen hat , weiß man vermutlich genau, dass für diesen in München viel Geld zusammengekratzt worden wäre.

Überraschender Millionen-Fakt zu Liverpool-Star

Negativbeispiel Zaragoza

Fraglich ist auch, wie der spanischsprachige Díaz in den Kader des FC Bayern passen würde. In München wird primär Deutsch und Englisch gesprochen. Díaz wird nachgesagt, über nur rudimentäre Englisch-Kenntnisse zu verfügen.

Ein würdiger Erbe für Mané

Díaz ist schnell, dribbelstark und mit einer spielfreudigen Aggressivität ausgestattet, die auch Bayern guttun würde. In Liverpool ist er mittlerweile ein würdiger Erbe für Sadio Mané (der übrigens nach einem München-Wechsel nie wieder an die Glanztaten im LFC-Trikot anknüpfen konnte).

Díaz? Das erinnert an Sané

Doch auch sportlich ist Díaz nicht über alle Zweifel erhaben. Selbst in der vergangenen Saison lieferte er schlicht nicht konstant. So wollte ihm zwischenzeitlich in 19 Spielen nur ein Tor gelingen. Obwohl er einen guten Abschluss hat, ist er kein echter „Killer“. Was ein wenig an Leroy Sané erinnert.