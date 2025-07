Ein wichtiger Bayern-Deal rückt näher

Der FC Bayern befindet sich in Verhandlungen mit dem VfB. Es geht um Paul Wanner - aber womöglich auch um einen noch größeren Deal.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart laufen, und sie laufen gut. Noch bevor der Poker um Nick Woltemade offiziell aufgenommen ist, nähern sich die beiden Vereine in einer anderen Personalie an.

Die Rede ist von Paul Wanner. Die Bayern streben bei dem deutschen U21-Nationalspieler ein neuerliches Leihgeschäft an. Der VfB gilt schon länger als passende Adresse. Nach Abstechern zu Zweitligist Elversberg und Bundesligist Heidenheim wäre ein Europacup-Teilnehmer für Wanner der logische nächste Schritt.

In München steht der 19-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag. Der mögliche Wechsel nach Stuttgart könnte nicht nur für den Spieler - Wanner soll nicht abgeneigt sein - persönlich von großer Bedeutung sein.

Wird Wanner bei Woltemade wichtig?

„Man darf nicht vergessen, dass die Stuttgarter und die Bayern eigentlich immer gute Lösungen gefunden haben”, erklärte Chefreporter Stefan Kumberger im SPORT1 -Podcast „Die Bayern-Woche” : „Zum Beispiel bei Alexander Nübel, bei Hiroki Ito – dieser Deal lief seriös und unter dem Radar. Bei Paul Wanner ist es so, dass die Gespräche um ein Leihgeschäft auch gut laufen.“

Hier liegen die Vorstellungen der beiden Klubs wohl noch recht weit auseinander. In so manchem Bericht ist von einer Summe von bis zu 100 Millionen Euro die Rede. Andere Medien erwarten Stuttgart-Forderungen in einer Größenordnung von rund 65 Millionen Euro.