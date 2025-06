Worauf es jetzt im Woltemade-Poker ankommt

Die roten Linien sind vorerst gezogen: Die Bayern wollen Nick Woltemade an die Isar holen , der VfB Stuttgart will ihn entweder behalten oder sehr, sehr viel Geld. Es sind beides verständliche Standpunkte. Schließlich hat der Offensivmann noch einen gültigen Vertrag, die Münchner aber seine mündliche Zusage .

„Vieles entscheidet sich jetzt daran, wie das Verhältnis zwischen dem VfB Stuttgart und den Bayern wirklich ist“, sagt Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des SPORT1 -Podcasts „ Die Bayern-Woche “. Der Chefreporter sieht darin ein Fünkchen Hoffnung, dass sich die harten Fronten auflösen.

Verbindung zwischen Bayern und Stuttgart sei gut

Das sieht auch Max Eberl so. Nach der Partie gegen Flamengo sagte der bayerische Sportvorstand, dass das Verhältnis zwischen FCB und VfB durchaus gut sei und er nicht denke, dass die Schwaben den Rekordmeister über den Tisch ziehen wollen.

„Man darf nicht vergessen, dass die Stuttgarter und die Bayern eigentlich immer gute Lösungen gefunden haben. Zum Beispiel bei Alexander Nübel, bei Hiroki Ito – dieser Deal lief seriös und unter dem Radar. Bei Paul Wanner ist es so, dass die Gespräche um ein Leihgeschäft auch gut laufen“, sagt Kumberger weiter. Der Insider denkt, dass man auf dieser Basis aufbauen könne.

Bayern will keine Dummheiten machen

Doch zur Wahrheit gehört auch: Die Bayern sind keinesfalls übermächtig. Eberl bestätigte auch einen entsprechenden SPORT1 -Bericht, wonach man an der Säbener Straße keine finanziellen Dummheiten machen werde.

