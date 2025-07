Fußballtransfers: FC Bayern gibt Abgang bekannt - nächstes Talent weg!

Rückkehr? Nachwuchs-Boss lässt aufhorchen

Die Bayern hatten den jungen Stürmer im Sommer 2024 von Adelaide United verpflichtet und ihn in der vergangenen Saison an die Grasshoppers ausgeliehen. Für die FCB-Profis kam er letztlich nicht zum Einsatz - die fehlende Perspektive hatte er schon bei seiner Abreise aus München bemängelt .

Arijon Ibrahimovic wurde jüngst an den 1. FC Heidenheim verliehen. Paul Scholl geht auf Leihbasis zum KSC. Gabriel Vidovic und Matteo Pérez Vinlöf wechseln zu Dinamo Zagreb. Franz Krätzig schließt sich RB Salzburg an. Emirhan Demircan geht zum FC Utrecht. Mathys Tel wurde fest zu Tottenham Hotspur transferiert. Jonathan Asp Jensen spielt für eine Saison in Zürich. Und Maurice Krattenmacher wird an die Hertha verliehen.