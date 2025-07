Hoeneß sieht möglichen Müller-Wechsel in die MLS kritisch

Immer wieder wird Bayern-Ikone Thomas Müller mit einem Wechsel in die nordamerikanische Fußball-Liga MLS in Verbindung gebracht - Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält von dieser Idee allerdings nicht viel. "Ich habe immer meine Meinung gesagt, dass es für ihn besser wäre aufzuhören. Aber wenn er das unbedingt will, soll er es machen", sagte Hoeneß bei BR24 Sport.