Hoffenheim gibt nächsten Stürmer ab

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Angreifer Erencan Yardimci (23) für eine Saison an den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der ehemalige türkische U21-Nationalspieler soll bei den Niedersachsen vor allem Spielpraxis sammeln.

Yardimci war 2024 vom türkischen Erstligisten Eyüpspor gekommen und zunächst an Sturm Graz ausgeliehen worden. In der Rückrunde kam er für die TSG auf acht Kurzeinsätze in der Bundesliga.