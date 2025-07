Mit 28 Jahren aufs Abstellgleis

Ex-Coach bietet Neuhaus Hilfe an

Funkel trainierte Neuhaus in der Saison 2017/18 bei Fortuna Düsseldorf und hat ihn als „lieben Kerl“ und „tollen Menschen“ in Erinnerung. „Von daher ist es für mich sehr schwer nachzuvollziehen, dass er sich zu so etwas hat hinreißen lassen. Das ist sehr, sehr schade.“ Neuhaus habe in den vergangenen zwei Jahren „sportlich keine gute Zeit in Mönchengladbach gehabt“, ergänzte Funkel.

Neuhaus spielt in Gladbach nur noch eine Nebenrolle

In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 18 Bundesliga-Spielen auf gerade einmal 368 Einsatzminuten und somit nicht an Rocco Reitz, Julian Weigl oder Philipp Sander vorbei. Nur in den Partien gegen Frankfurt am 8. Februar und gegen Freiburg am 12. April stand er überhaupt in der Startelf.