Woltemade-Überraschung beim VfB Stuttgart

Die Situation um einen möglichen Wechsel von Stuttgarts Torjäger Nick Woltemade zum FC Bayern bleibt weiterhin verfahren. Wie Fotos der Bild zeigen, hat der 23-Jährige am Samstag die Saisonvorbereitung bei den Schwaben aufgenommen - und das offenbar früher als geplant.

Demnach sollte Woltemade ursprünglich erst am Montag zum Start des Trainingslagers am Tegernsee zum VfB zurückkehren. Nun absolvierte der Stürmer schon frühzeitig in Bad Cannstatt seine Leistungsdiagnostik und Fitness-Tests.