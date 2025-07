Gladbach-Sportchef reagiert auf brisantes Neuhaus-Video

Franziska Wendler 22.07.2025 • 10:04 Uhr Gladbach-Manager Roland Virkus bezieht nach dem viral gegangenen Mallorca-Video von Florian Neuhaus Stellung.

Es war einer der Aufreger des Sommers in der Bundesliga: Das viral gegangene Mallorca-Video von Gladbach-Profi Florian Neuhaus. Nun hat sich Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus dazu geäußert.

„Es gibt keine Causa Virkus-Neuhaus. Ich bin kein nachtragender Mensch. Es geht darum, dass gegen Werte des Vereins verstoßen wurde. Das wurde sanktioniert - und damit hat es sich“, sagte Virkus am Rande des Gladbacher Trainingslagers am Tegernsee der Bild.

In dem Clip hatte Neuhaus Fohlen-Boss Virkus als „Don Rollo“ und den „schlechtesten Manager der Welt“ bezeichnet, der ihm „1, 2, 3, 4 Millionen Euro“ an Jahresgehalt gibt.

Die Strafe der Borussia fiel in der Folge eindeutig aus. Vier Wochen muss der Ex-Nationalspieler zum Straftraining bei der U23, auch das Trainingslager der Profis in Rottach-Egern am Tegernsee fällt für den 28-Jährigen aus.

Keine Probleme zwischen Virkus und Neuhaus

Wie es sportlich mit Neuhaus weitergeht, ist derweil noch völlig offen. „Nach den vier Wochen werden wir uns zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht“, erläutert Virkus die Marschroute.

Klar ist: Gladbach könnte von einem Abgang des angeblichen Topverdieners profitieren, würde so doch enorm Gehalt eingespart werden. Zumal Neuhaus in der Vorsaison unter Trainer Gerardo Seoane ohnehin nur zweimal in der Startelf stand. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft aber noch zwei Jahre.

„Die vergangenen beiden Jahre waren für Flo und für uns natürlich nicht so, wie sich das alle vorgestellt haben. Flo hat seine Ansprüche - an denen muss er sich jetzt messen lassen. Das ist doch ganz klar!“, so Virkus.

Bewertung von Neuhaus „sportlich“

Eine Rückkehr in die erste Mannschaft ist derweil durchaus möglich. „Flo ist ein Spieler, der ein hohes Potenzial hat. Daran messen wir ihn, wie alle anderen auch. Wir sehen das rein sportlich“, ergänzte der Manager bei Sky.

„Wenn er an das Potenzial heranreicht, was er kann, dann ist Flo Neuhaus ein sehr, sehr guter Spieler“, sagte Virkus.