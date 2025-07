Neuhaus-Video? Für Toni Kross „gar nicht schlimm“

Kroos findet das Video „lustig“ und „gar nicht schlimm“, wie er in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, in dem er mit seinem Bruder Felix über aktuelle Themen redet, verriet.

Es sei „doch noch das mit Abstand harmloseste, was Fußballer ansonsten in Gesprächen über Mitspieler, Trainer oder Verantwortliche im Urlaub gesagt haben“, sagte Kroos.

Skandal-Video: Neuhaus lästerte über Gladbach-Boss Virkus

In der vergangenen Woche war in den sozialen Netzwerken ein Video von Neuhaus aufgetaucht, in dem der Mittelfeldspieler betrunken auf Mallorca sein Gehalt ausplauderte und über Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus lästerte.