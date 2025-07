Palhinha pokert um Zukunft beim FC Bayern

Joao Palhinha spricht sich erneut für einen Verbleib beim FC Bayern aus. Trotz Spekulationen um einen Abgang im Sommer will sich der Portugiese in München durchsetzen.

51 Millionen Euro bezahlte der FC Bayern München im Sommer 2024 für Joao Palhinha an den FC Fulham. Ein teures Preisschild für den Portugiesen, der in der vergangenen Bundesliga-Saison nur sechsmal in der Startelf stand.