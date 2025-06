Bayern-Flop Palhinha kündigt Gespräche an

Joao Palhinha will sich bei Bayern durchsetzen. Dafür will der Portugiese alles geben und „um sein Leben kämpfen“.

Joao Palhinha will sich bei Bayern durchsetzen. Dafür will der Portugiese alles geben und „um sein Leben kämpfen“.

Joao Palhinha strebt trotz seiner unbefriedigenden Debütsaison beim FC Bayern keinen schnellen Abgang aus München an. Stattdessen will der Portugiese mit den Bayern erfolgreich sein.

„Mein Traum ist es, weiterhin hier zu spielen und erfolgreich zu sein. Ich musste immer in meinem Leben kämpfen. Das werde ich jetzt auch tun“, bekräftigte der 29-Jährige.

Palhinha kündigt Gespräche an

Palhinha war beim 2:1-Sieg der portugiesischen Selecao in München wenige Minuten vor dem Abpfiff eingewechselt worden. „Es war für mich besonders, in dem Stadion zu spielen“, freute er sich über den Auftritt in der heimischen Allianz Arena.