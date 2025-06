Oliver Kahn lässt Sensations-Comeback sausen

Es wäre ein absoluter Paukenschlag gewesen, doch daraus wird offenbar nichts: Hertha BSC wollte Oliver Kahn als neuen starken Mann an Bord holen. Dieser soll aber abgesagt haben.

Laut der Meldung sei Kahn am Mittwoch in der Hauptstadt gewesen, um sich unter anderem mit Herthas Präsident Fabian Drescher zu treffen. Grundsätzlich sei der 56-Jährige an dem Job auch interessiert gewesen. Der Zeitpunkt habe ihm aber nicht gepasst.