"Sehr ärgerlich!" BVB-Talent schwerer verletzt

Julien Duranville hat sich bei der Klub-WM schwerer verletzt und fehlt Borussia Dortmund für längere Zeit. Am Donnerstag gab der Fußball- Bundesligist bekannt, dass der 19-Jährige sich aufgrund einer Schulterverletzung einer Operation unterziehen müsse. Die Ausfallzeit des Flügelspielers lasse sich „aktuell noch nicht genau prognostizieren“, hieß es.

Duranville hatte sich am Samstag im Viertelfinale der Klub-WM gegen Real Madrid (2:3) verletzt: Der Belgier fiel etwa 20 Minuten nach seiner Einwechslung auf seine rechte Schulter und musste in der 82. Minute ausgewechselt werden. Medienberichten zufolge erlitt er eine Schultereckgelenksprengung.

„Es ist sehr ärgerlich, dass sich Julien durch eine so unglückliche Aktion an der Schulter verletzt hat“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir hatten während der vergangenen Saison alle gemeinsam erfolgreich an seiner körperlichen Stabilität gearbeitet – umso bitterer ist jetzt dieser Rückschlag.“ Auch, weil Duranville sich nach dem Abgang von Jamie Gittens für die vakante Position auf der linken Außenbahn empfehlen könnte.