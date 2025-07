VfB Stuttgart nennt Diagnose bei Stiller

Nationalspieler Angelo Stiller muss beim VfB Stuttgart in den nächsten Tagen kürzer treten. Der 24-Jährige hat sich im Trainingslager in Rottach-Egern am Mittwoch einen Teilriss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen, das teilte der VfB am Donnerstag nach der MRT-Bildgebung mit.