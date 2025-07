VfB Stuttgart bestätigt Stiller-Schock!

Angelo Stiller muss eine Trainingseinheit des VfB Stuttgart vorzeitig abbrechen. Der deutsche Nationalspieler verletzt sich am Sprunggelenk.

Wie der DFB-Pokalsieger am Mittwochabend bekanntgab, habe sich Stiller „vermutlich eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen“. Der 24-Jährige könne deshalb vorerst nicht am Teamtraining teilnehmen. Weitere Untersuchungen sind für Donnerstag vorgesehen.

Der deutsche Nationalspieler musste die Trainingseinheit im Camp am Tegernsee vorzeitig abbrechen und wurde zur weiteren Behandlung in das Athletik-Zelt gebracht. Bild zufolge blieb Stiller auch dort zunächst mit Schmerzen am Boden.