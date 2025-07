Termin fix: FC Bayern trifft auf Ex-Star

Der FC Bayern wird am 02. August im Testspiel gegen einen französischen Erstligisten antreten.

Am 02. August wird der FC Bayern in der Allianz Arena ein Testspiel gegen Olympique Lyon bestreiten. Das gab der Verein selbst am Dienstagabend bekannt. Starten wird das Spiel vor heimischer Kulisse um 15:30.