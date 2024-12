Ex-Bayern-Star taucht wieder auf - jetzt der Beste der Liga?

SPORT1 13.12.2024 • 19:52 Uhr Corentin Tolisso erlebt einen erstaunlichen zweiten Karriere-Sommer. Der Ex-Star des FC Bayern könnte schon bald wieder auf der ganz großen Bühne auftauchen.

Olympique Lyon droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit - just in dem Moment, in dem ein fast schon in Vergessenheit geratener Spieler des französischen Traditionsklubs endlich wieder zu Höchstform aufläuft.

Die Rede ist von Corentin Tolisso. Der frühere Bayern-Spieler erinnerte beim Duell mit Eintracht Frankfurt in der Europa League am Donnerstag (3:2) nicht zum ersten Mal in der laufenden Saison an den Spieler, der einst zum Rekordtransfer der Bundesliga wurde.

Tolisso? „Sehe keinen besseren Mittelfeldspieler“

„Tolisso? Ich sehe in der Ligue 1 heute, sei es bei Marseille oder PSG, keinen besseren Mittelfeldspieler als ihn“, schwärmte der prominente französische TV-Journalist Daniel Riolo in seiner Show bei RMC Sport.

Seit Monaten befinde sich der 30-Jährige nun schon blendender Verfassung. Auch gegen Frankfurt konnte der in der Vorsaison noch deutlich schwächere Tolisso wieder überzeugen.

Von L’Equipe wurde der französische Weltmeister von 2018 mit einer 7/10 bedacht - obwohl er in ungewohnter Rolle aufgelaufen war.

Tolisso hatte tiefer als sonst gespielt: „Das hinderte ihn nicht daran, sich in Szene zu setzen und gefährlich zu werden: Sein erster Schuss ging an den Pfosten (7.) und sein zweiter Schuss wurde von Cherki ins Tor abgefälscht“, schrieb die Sportzeitung.

Und weiter: Tolissos Pass in den Lauf von Alexandre Lacazette (11.) sei „Kaviar“ gewesen. Bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute habe der frühere Bundesliga-Star für Präsenz im Zentrum gesorgt.

Ex-Bayern-Star sogar einer für die Nationalmannschaft?

Der begeisterte Riolo formulierte seine Anerkennung so: „Er hat diesen Schuss, diesen Pass, er dirigiert, er kann Bälle erobern ...“

Wie auch so mancher Fan in den Sozialen Medien forderte der Journalist daher eine Rückkehr Tolissos in die Nationalmannschaft: „Wenn wir eine Liste der französischen Mittelfeldspieler machen: Wer ist Tolisso heute überlegen? Was hat er weniger als 90 Prozent der Spieler in Frankreichs Mittelfeld?“

Tolisso lief bisher 28 Mal für Les Bleus auf. Der Allrounder, der 2017 für knapp 42 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt war, gehörte letztmals bei der EM 2021 zum Team.

Bei Lyon folgten gleich mehrere Spielzeiten ohne große Glanzleistungen, Tolisso befand sich bereits auf dem absteigenden Ast.