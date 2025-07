Urgestein degradiert: Müller reagiert mit emotionalen Worten

Mit Diant Ramaj verpflichtete der 1. FC Heidenheim vom BVB eine neue Nummer 1. Der bisherige Stammkeeper Kevin Müller hat nun in einem emotionalen Statement auf die Entscheidung reagiert - und dabei seine Enttäuschung durchblicken lassen.

„Ich hätte mir in den kommenden Wochen auch gerne nach dem Leistungsprinzip einen sportlichen Wettkampf um den Platz im Tor geliefert. Aber den wird es nicht geben, das haben die Verantwortlichen klar kommuniziert. Das muss und werde ich akzeptieren“, schrieb der 34-Jährige in den sozialen Medien.

Zugleich stellte Müller klar: „Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist zu erwähnen, damit es da keine Missverständnisse gibt: Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich den Verein verlassen möchte – und aktuell liegt auch kein Wechselwunsch meinerseits vor. Jetzt mal ehrlich: Warum denn auch?“

Müller: „Ich habe mich zum FCH bekannt“

Dieser Darstellung entgegnete Müller nun: „Ich habe erst Ende Januar meinen Vertrag verlängert. Ich habe mich zum FCH bekannt, als es alles andere als sicher war, dass wir kommende Saison immer noch in der Bundesliga spielen würden. Weil ich mich mit dem Club identifiziere. Weil meine Familie und ich uns nach zehn Jahren in der Stadt längst heimisch fühlen. Und weil ich in der schwierigen Situation ein Zeichen setzen wollte.“