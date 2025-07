Mit diesem Torwart-Transfer vermeidet der BVB eine heikle Situation

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund leiht seinen Torhüter Diant Ramaj für ein Jahr an den Liga-Rivalen 1. FC Heidenheim aus. Wie der BVB am Montag bekannt gab, beinhaltet das Geschäft keine Kaufoption.

Die Dortmunder hatten den 23-Jährigen im Februar von Ajax Amsterdam verpflichtet und sogleich zum FC Kopenhagen transferiert. „Nach der erfolgreichen Leihe in Kopenhagen freuen wir uns, dass er sich beim 1. FC Heidenheim jetzt auch in der Bundesliga beweisen kann“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir alle sind überzeugt, dass dieser Schritt zum aktuellen Zeitpunkt genau richtig ist, und wünschen Diant mit Heidenheim viel Erfolg.“ Ramaj war schon als Nachwuchskeeper zwischen 2018 bis 2021 in Heidenheim aktiv.

Ramaj irritierte BVB-Bosse mit offensiver Ansage

Hierarchie in Heidenheim schon geklärt

„Vor dem Hintergrund der Verletzung von Frank Feller und der Tatsache, dass Kevin Müller unseren Cheftrainer Frank Schmidt, Torwarttrainer Bernd Weng und mich am ersten Trainingstag der Vorbereitung in einem gemeinsamen persönlichen Gespräch darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er sich, bei einem möglichen Angebot, mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS beschäftigen möchte, haben wir uns für Diant Ramaj als neue Nummer Eins entschieden“, erklärte FCH-Boss Holger Sanwald. Er freue sich „sehr, dass sich Diant Ramaj, trotz zahlreicher Angebote von Topklubs in Europa, dazu entschieden hat, zu uns als seinem Ausbildungsverein für ein Jahr zurückzukehren“.