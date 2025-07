Verbleib oder Wechsel? Bayer-Star Boniface trifft Zukunfts-Entscheidung

„Meine Zukunft ist hier. Von meiner Seite ist das zu 100 Prozent klar, dass ich bleibe. Ich habe noch drei Jahre Vertrag, ich will Titel mit Bayer gewinnen, eine tolle Saison spielen“, sagte Boniface in einem Interview mit der Bild .

„Ich liebe es hier“

Zuletzt kursierten Gerüchte über ein angebliches Interesse der AC Mailand am Nigerianer, der seinen Wunsch eines Verbleibs abermals untermauerte. „Auch als es für mich letzte Saison nicht so gut lief, habe ich mit Simon Rolfes gesprochen und zu ihm gesagt: Ich liebe es hier.“

In der abgelaufenen Saison kam Boniface verletzungsbedingt nur auf 19 Einsätze in der Bundesliga, in denen er acht Tore erzielte. „Wichtig ist für mich jetzt: Ich möchte eine gute Vorbereitung machen, damit ich fit für die neue Saison werde“, zeigte sich Boniface voller Vorfreude.