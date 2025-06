Bayer Leverkusen: Wende bei Boniface?

In den vergangenen Wochen standen die Zeichen zwischen Bayer Leverkusen und Victor Boniface klar auf Trennung. Nun könnte es jedoch zu einem Umdenken kommen.

Vom Thema Fashion über Lifestyle bis hin zu Gesangseinlagen oder kryptischen Posts ist die volle Bandbreite dabei. Und in der Vergangenheit auch mal Dinge, die bei Bayer Leverkusen , seinem Arbeitgeber, nicht gerade Freude auslösten.

Ende November 2024 veröffentlichte der Angreifer beispielsweise ein Video, auf dem er selbst am Steuer seines Autos zu sehen war. Boniface fuhr mit dem Smartphone in der Hand und las dabei Nachrichten. Der Wagen? 141 Kilometer pro Stunde schnell, obwohl ein 120-km/h-Schild erkennbar war. Fünf Wochen nach seinem Autounfall. Nicht sonderlich clever, der Ärger fiel groß aus.

Den Content, den Boniface in diesen Tagen in die Welt sendet, werden die Rheinländer auch deshalb umso positiver aufnehmen. Denn auf Social Media gibt der 24-Jährige derzeit Einblicke in seine Sommergestaltung. Zu sehen: harte Arbeit statt Füße hochlegen.