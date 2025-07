Wadenverletzung bei Bremer Ducksch

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für längere Zeit auf Stürmer Marvin Ducksch verzichten. Der 31-Jährige hat sich beim Trainingsauftakt am Montag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen.

Die Verletzung ziehe „eine mehrwöchige Ausfallzeit nach sich“, teilte Werder am Dienstag mit.

„Das ist bitter für uns, aber vor allem für Marvin, da er wichtige Wochen in der Vorbereitung verpassen wird“, sagte Trainer Horst Steffen und ergänzte: „Wir unterstützen ihn aber bestmöglich, damit er so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stoßen kann.“

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Ducksch Bremen noch vor Beginn der Saison verlassen könnte. Am Montag war er kurz nach dem Auftakt mit einem Golfcart vom Trainingsplatz gebracht worden. „Es hat in der Wade gezwickt, wir müssen schauen, was dabei rauskommt“, erklärte Steffen da.