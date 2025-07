So geht es jetzt für Woltemade weiter

Der vom FC Bayern umworbene Shootingstar bereitet sich mit den Schwaben am Tegernsee auf die neue Saison vor.

Der vom FC Bayern umworbene Shootingstar bereitet sich mit den Schwaben am Tegernsee auf die neue Saison vor.

Shootingstar Nick Woltemade hat inmitten der Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Bayern seine Arbeit beim VfB Stuttgart wieder aufgenommen. Der 23-Jährige reiste mit dem DFB-Pokalsieger am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo am Nachmittag (17.00 Uhr) die erste Einheit auf dem Platz ansteht.