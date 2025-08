DFB-Star neuer Bayer-Kapitän? "Immer eine Ehre"

Lob von ten Hag: „Starke Leaderfigur“

Andrich hatte gegen Pisa erneut die Binde getragen. „Er macht es sehr gut in der Rolle, sehr natürlich. Ich bin sehr zufrieden, was er auf dem Platz bringt, aber auch, was er drumherum in der Kabine macht“, sagte der neue Trainer Erik ten Hag: „Er ist eine richtig starke Leaderfigur. Und die brauchen wir. Ich bin sehr glücklich, ihn zu haben.“