Basler: "Ich tippe, dass die Eintracht Deutscher Meister wird"

Niklas Trettin 22.08.2025 • 17:22 Uhr Viele Fans und Beobachter der Bundesliga sehen das Meisterrennen bereits vor Saisonstart als entschieden an – zugunsten des FC Bayern. Doch Mario Basler hält dagegen und lehnt sich weit aus dem Fenster.

Mario Basler traut Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison viel zu. „Ich finde, alles, was da in den letzten Jahren passiert ist, ist ausschließlich positiv“, sagte der 56-Jährige in der neuesten Folge seines Podcasts „Basler ballert“.

Da könne „man nur applaudieren, und deswegen freue ich mich auf die Saison mit der Eintracht, auch in der Champions League, auch mit ihren Fans, wenn sie auf Reisen gehen“.

Vor allem aber freut sich Basler darauf, die Hessen in der Bundesliga zu beobachten. „Das könnte mal die Überraschung sein, so wie es vielleicht mal Leverkusen vor zwei Jahren war. Ich bin da sehr positiv gestimmt, was die Eintracht angeht“, führte der Ex-Profi aus. „Das ist das nächste Erstaunliche: Bei der Eintracht entwickeln sich alle Spieler grundsätzlich nach vorne, verbessern sich, werden stärker und größer.“

Basler warnt FC Bayern vor Eintracht Frankfurt

Negatives könne Basler nicht finden, wenn er an die SGE denkt.

„Deswegen wäre es der Eintracht zu wünschen, dass sie jetzt noch einmal eine große Saison spielt. Sie haben sehr viel Geld eingenommen, jetzt kommen die Champions-League-Einnahmen noch dazu. Ich glaube, dass die Eintracht in den nächsten Jahren eine große Gefahr für die Bayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft werden kann“, warnte er sogar den Rekordmeister aus München.

Der ehemalige Bayern-Spieler glaubt zudem, dass Frankfurt in den kommenden Tagen noch einmal auf dem Transfermarkt nachlegen wird. So oder so widerspricht Basler aber allen, die das Meisterrennen bereits vor Saisonstart als entschieden zugunsten des FCB ansehen.

„Zu meiner Prognose: Das wird wahrscheinlich viele überraschen. Ich tippe, dass die Eintracht Deutscher Meister wird“, ließ er aufhorchen.