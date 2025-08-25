Chelsea-Star offenbar einig mit Bayern

SPORT1 25.08.2025 • 18:47 Uhr Nicholas Jackson ist sich offenbar mit dem FC Bayern München grundsätzlich einig über einen Wechsel.

Der FC Bayern München ist sich laut BILD mit Nicolas Jackson vom FC Chelsea einig über einen Wechsel. Der deutsche Rekordmeister will den Stürmer, der bei den Blues aktuell außen vor ist, wohl für die kommende Saison per Leihe verpflichten.

Mit Chelsea sollen die Münchner Bosse nun um die Konditionen des Leih-Deals verhandeln. Der 24 Jahre alte Senegalese steht in London noch bis 2033 unter Vertrag, hatte es bei den bisherigen zwei Premier-League-Spielen allerdings nicht in den Kader geschafft. Coach Enzo Maresca legte Jackson sogar öffentlich einen Abgang nahe.

Ein Leih-Deal passt ins Konzept an der Säbener Straße. Klub-Patron und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich öffentlich dafür starkgemacht.

Allerdings dementierte Sportvorstand Max Eberl schon zweimal den Kontakt zu Jackson, zunächst nach dem Testspiel gegen Tottenham, zuletzt nach dem spektakulären Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig (6:0).

