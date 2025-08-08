FC Bayern: "Definitiv nein!" Eberl dementiert wildes Transfer-Gerücht

Niklas Trettin 08.08.2025 • 14:19 Uhr Der FC Bayern wird mit einem Torjäger aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht. Sportvorstand Max Eberl reagiert darauf prompt.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat der Meldung widersprochen, wonach die Münchner an Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea interessiert seien. „Definitiv nein“, betonte der 51-Jährige nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur, als er gefragt wurde, ob an den Gerüchten etwas dran sei: „Ich habe nie mit ihm gesprochen.”

Am Donnerstagabend machte ein Bericht des TV-Senders Sky die Runde. Demnach habe sich der Rekordmeister in London über die Optionen eines möglichen Transfers von Jackson erkundigt. Der 24 Jahre alte Torjäger besitzt bei den Blues noch einen langfristigen Vertrag bis 2033.

Jackson will wohl in England bleiben

Ob Jackson bei Chelsea bleibt, scheint jedoch nicht gesichert zu sein. Verschiedenen Medienberichten zufolge kann er den Verein bei einem passenden Angebot von umgerechnet rund 65 Millionen Euro verlassen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist ein Wechsel in die Bundesliga aber kein Thema, weil es der Spieler selbst vorzieht, in der Premier League zu bleiben.