Brandt? Kovac pocht auf Musiala-Vergleich

Moritz Thienen 09.08.2025 • 13:40 Uhr Niko Kovac baut weiter voll auf Julian Brandt. Der Trainer des BVB wiederholt einen gewagten Vergleich.

Julian Brandt erlebte in der vergangenen Saison eine Spielzeit zum Vergessen. Der 29-Jährige überzeugte selten mit starken Leistungen und stand deshalb oft in der Kritik.

Trotzdem stärkte ihm Cheftrainer Niko Kovac oft den Rücken und überraschte im Februar sogar mit einem Vergleich zwischen Brandt und den damaligen Bundesliga-Topspielern Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Kovac betonte, dass er seinen Spieler „irgendwo in dieser Range“ verorten würde. Sowohl Brandt als auch Kovac selbst erhielten anschließend von vielen Seiten Gegenwind und Spott.

Doch der BVB-Trainer bleibt bei seiner Meinung, wie er jetzt im Interview mit der Welt am Sonntag erklärte: „Wenn er das spielt, was er kann, dann schießt er Tore und bereitet noch mehr Tore vor. Dann ist Jule von seinem Wert her für uns der Wirtz, dann ist er der Musiala.“

Kovac lobt Brandt: Top drei auf seiner Position

Zumindest ein bisschen ruderte er anschließend dann aber doch zurück: „Natürlich stehen die beiden anderen derzeit in der Wertigkeit über ihm.“

„Aber Julian gehört auf seiner Position für mich zu den Top drei Spielern in der Bundesliga. Dazu stehe ich weiter“, lobte Kovac.