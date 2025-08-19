Brandt Reservist beim BVB! "Der Trainer hat sich schon was dabei gedacht"

Johannes Vehren 19.08.2025 • 14:18 Uhr BVB-Star Julian Brandt steht beim ersten Pflichtspiel der Saison nicht in der Startelf. Im Anschluss bezieht er Stellung.

Dortmunds Trainer Niko Kovac hat am Montagabend mit seiner Aufstellung für die DFB-Pokal-Partie bei Rot-Weiss Essen für eine Überraschung gesorgt, denn sowohl Neuzugang Jobe Bellingham (Vorsichtsmaßnahme wegen Zahn-OP) als auch Karim Adeyemi und Julian Brandt saßen nur auf der Bank.

Borussia Dortmund hatte vor allem in der 1. Halbzeit Probleme. In der 64. Minute wechselte Kovac dann Bellingham und Brandt ein. Sie brachten Schwung in die Partie, welche der BVB durch eine Einzelleistung von Stürmer Serhou Guirassy letztlich mit 1:0 gewann.

Brandt wurde nach dem Spiel bei Sky darauf angesprochen, ob er überrascht gewesen sei, nicht der Startelf zu stehen: „Was heißt überrascht? Der Trainer hat sich schon etwas dabei gedacht.“

BVB-Startelf „schon mein Wunsch“

Der 29-Jährige betonte, es sei natürlich „schon mein Wunsch, auf dem Platz zu stehen“, aber „das werden sich alle anderen Einwechselspieler auch denken. Jobe und ich haben versucht, Input zu leisten.“

In der ARD ergänzte Brandt, dass sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellen müsse und es das Wichtigste war, eine Runde weiterzukommen.

In der vergangenen Saison zählte Brandt zu den Stammspielern. In der Bundesliga fehlte der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt in vier Partien und stand 28-mal in der Startelf, nur zweimal musste Brandt auf der Bank Platz nehmen. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in der Champions League. Als gänzlich unumstritten galt der 29-Jährige jedoch selten und musste sich häufig mit Kritik von Fans und Experten auseinandersetzen.