Bundesliga live bei Sky und DAZN: Wer überträgt welche Spiele?

Die Bundesliga geht wieder los! In der Saison 2025/26 gibt es für die Fans ein paar Veränderungen, denn die TV-Rechte sind neu verteilt. Welche Spiele wann und wo zu sehen sind, erfahren Sie hier.
Sky, DAZN: So sehen Sie die Bundesliga
Die wichtigste Information vorweg: Wer alle Spiele der Bundesliga einzeln oder in der Konferenz verfolgen will, braucht weiterhin zwei Abonnements. Die kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN teilen nach wie vor sämtliche Partien unter sich auf.
Im Free-TV sind lediglich ein paar ausgewählte Partien zu sehen. So zeigt Sat.1 zum Beispiel das Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig kostenlos.
Die Live-Übertragungen der Bundesliga im Überblick:
Freitag
Samstag
Sonntag
20.30 Uhr
Sky / WOW
15.30 Uhr (Einzelspiele)
Sky / WOW
DAZN
15.30 Uhr (Konferenz)
DAZN
17.30 Uhr
DAZN
18.30 Uhr
Sky / WOW
19.30 Uhr
DAZN
Eine der signifikantesten Änderungen im TV-Plan stellt die Konferenz am Samstagnachmittag dar. Diese wird nicht mehr wie in der vergangenen Saison von Sky (und der dazugehörigen Streamingplattform WOW) übertragen, sondern ist ab sofort ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen.
Die einzelnen Spiele um 15.30 Uhr wiederum können Sie nur bei Sky bzw. WOW verfolgen. Der Freitag gehört Sky, der Sonntag vollumfänglich DAZN.
In „Englischen Wochen“ werden die Einzelspiele am Dienstag und Mittwoch von Sky gezeigt, DAZN liefert die Konferenzen.
Highlights der Bundesliga-Spiele
Wer kostenlose Highlights der Spiele sehen will, wird am Freitag bei der ARD fündig. Ab 23 Uhr zeigt der Sender Szenen vom jeweils ersten Spiel des Wochenendes.
Am Samstag liefert die ARD ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen der Nachmittagsspieltage. Das ZDF zeigt am späten Abend wie gehabt ebenfalls Szenen der Spiele. Auch sonntags strahlt die ARD Bilder des Tages aus (ab 21.15 Uhr).
SPORT1 zeigt die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga am Sonntag ab 7 Uhr im Free-TV.
Weitere Anbieter von Highlight-Clips sind RTL (zahlungspflichtig) und ZDF sowie der Springer-Verlag, die jeweils am Montag Videos zeigen.