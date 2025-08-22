Bundesliga live bei Sky und DAZN: Wer überträgt welche Spiele?

SPORT1 22.08.2025 • 17:00 Uhr Wer zeigt die Bundesliga in der Saison 2025/2026 live? Hier gibt es alle Infos zu Übertragungen im Pay- und Free-TV.

Die Bundesliga geht wieder los! In der Saison 2025/26 gibt es für die Fans ein paar Veränderungen, denn die TV-Rechte sind neu verteilt. Welche Spiele wann und wo zu sehen sind, erfahren Sie hier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die wichtigste Information vorweg: Wer alle Spiele der Bundesliga einzeln oder in der Konferenz verfolgen will, braucht weiterhin zwei Abonnements. Die kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN teilen nach wie vor sämtliche Partien unter sich auf.

Im Free-TV sind lediglich ein paar ausgewählte Partien zu sehen. So zeigt Sat.1 zum Beispiel das Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig kostenlos.

Die Live-Übertragungen der Bundesliga im Überblick:

Freitag Samstag Sonntag 20.30 Uhr Sky / WOW 15.30 Uhr (Einzelspiele) Sky / WOW DAZN 15.30 Uhr (Konferenz) DAZN 17.30 Uhr DAZN 18.30 Uhr Sky / WOW 19.30 Uhr DAZN

Eine der signifikantesten Änderungen im TV-Plan stellt die Konferenz am Samstagnachmittag dar. Diese wird nicht mehr wie in der vergangenen Saison von Sky (und der dazugehörigen Streamingplattform WOW) übertragen, sondern ist ab sofort ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die einzelnen Spiele um 15.30 Uhr wiederum können Sie nur bei Sky bzw. WOW verfolgen. Der Freitag gehört Sky, der Sonntag vollumfänglich DAZN.

In „Englischen Wochen“ werden die Einzelspiele am Dienstag und Mittwoch von Sky gezeigt, DAZN liefert die Konferenzen.

Highlights der Bundesliga-Spiele

Wer kostenlose Highlights der Spiele sehen will, wird am Freitag bei der ARD fündig. Ab 23 Uhr zeigt der Sender Szenen vom jeweils ersten Spiel des Wochenendes.

Am Samstag liefert die ARD ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen der Nachmittagsspieltage. Das ZDF zeigt am späten Abend wie gehabt ebenfalls Szenen der Spiele. Auch sonntags strahlt die ARD Bilder des Tages aus (ab 21.15 Uhr).

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1 zeigt die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga am Sonntag ab 7 Uhr im Free-TV.